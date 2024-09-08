22-летняя Дарья Лукьяненко стала самой успешной россиянкой на Паралимпиаде-2024

Сборная России, выступающая в нейтральном статусе, закончила выступления на Паралимпийских играх – 2024 в Париже (Франция). Самой успешной россиянкой на соревнованиях стала 22-летняя пловчиха Дарья Лукьяненко.

Россиянка завоевала пять медалей на Паралимпиаде-2024. Она стала чемпионкой в классе S11 на дистанциях 200 м комплексным плаванием, 100 м брассом и 100 м вольным стилем (с мировым рекордом) и выиграла две бронзовые медали в заплывах на 400 м вольным стилем и 100 м брассом.

Российские спортсмены в общей сложности завоевали на Паралимпийских играх 64 медали (20 золотых, 21 серебряную и 23 бронзовые) и занимают в данный момент восьмое место в медальном зачёте.

Паралимпиада в Париже проходит с 28 августа по 8 сентября. В соревнованиях приняли участие в общей сложности 85 российских спортсменов в нейтральном статусе.