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Паралимпиада 2024 в Париже: сколько россиян стали призёрами Игр

40 россиян завоевали медали на Паралимпийских играх — 2024 в Париже
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Паралимпийская сборная России завершила выступление на Паралимпиаде-2024, которая проходит в Париже (Франция).

В рамках Паралимпийских игр — 2024 40 российских спортсменов завоевали медали разного достоинства. Всего на счету сборной России 64 награды: 20 золотых, 21 серебряная и 23 бронзовые.

Золотые награды россияне завоевали в двух видах спорта: по 10 побед спортсмены одержали в лёгкой атлетике и в плавании. Ещё медали спортсмены завоевали в тхэквондо (одно серебро) и в настольном теннисе (одно серебро и одна бронза).

Самой успешной россиянкой на Паралимпиаде-2024 стала 22-летняя пловчиха Дарья Лукьяненко. Она завоевала три золотые медали и две бронзовые.

Паралимпиада в Париже проходит с 28 августа по 8 сентября. В соревнованиях приняли участие в общей сложности 85 российских спортсменов в нейтральном статусе.

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