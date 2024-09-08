Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Главная Паралимпиада 2024 Новости

Церемония закрытия Паралимпиады 2024 в Париже: где смотреть онлайн, время начала прямой трансляции, на каком канале покажут

Церемония закрытия Паралимпиады 2024 в Париже: где смотреть, во сколько начало
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 8 сентября, в Париже состоится церемония закрытия XVII летних Паралимпийских игр. Торжественное мероприятие начнётся в 21:30 мск.

На данный момент известно, что церемонию закрытия по российскому телевидению не покажут. За трансляцией можно следить на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

Ранее президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков рассказал, что организаторы пригласили российских и белорусских спортсменов, тренеров и персонал команды на церемонию закрытия Паралимпиады. Они смогут принять в ней участие на общих основаниях — им будет предоставлен трансфер, у них будут свои зрительские места.

В рамках Паралимпийских игр — 2024 российские спортсмены завоевали 64 медали. Из них 20 золотых наград, 21 серебряная и 23 бронзовые.

Материалы по теме
Россия ярко выступила на Паралимпиаде 2024. У команды 64 медали, из которых 20 золотых
Россия ярко выступила на Паралимпиаде 2024. У команды 64 медали, из которых 20 золотых
Комментарии
Новости. Паралимпиада 2024
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android