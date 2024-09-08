Церемония закрытия Паралимпиады 2024 в Париже: где смотреть, во сколько начало

Сегодня, 8 сентября, в Париже состоится церемония закрытия XVII летних Паралимпийских игр. Торжественное мероприятие начнётся в 21:30 мск.

На данный момент известно, что церемонию закрытия по российскому телевидению не покажут. За трансляцией можно следить на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

Ранее президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков рассказал, что организаторы пригласили российских и белорусских спортсменов, тренеров и персонал команды на церемонию закрытия Паралимпиады. Они смогут принять в ней участие на общих основаниях — им будет предоставлен трансфер, у них будут свои зрительские места.

В рамках Паралимпийских игр — 2024 российские спортсмены завоевали 64 медали. Из них 20 золотых наград, 21 серебряная и 23 бронзовые.