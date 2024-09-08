Чемпионку Игр в Рио лишили бронзы на Паралимпиаде‑2024 из-за усталости гида

Испанская бегунья Елена Конгост, выступавшая в классе T12 и занявшая третье место в марафоне на Паралимпиаде‑2024, была дисквалифицирована и лишена бронзовой медали из‑за технической ошибки в нескольких метрах от финишной черты.

36‑летняя спортсменка отпустила верёвку, чтобы помочь своему гиду, у которого начало сводить ноги, что запрещено правилами Паралимпийских игр. Все участники марафона должны быть связаны со своим проводником, а правило под пунктом 9.7.5 гласит, что в случае несоблюдения этого правила спортсмены будут дисквалифицированы.

Таким образом, бронзовая медаль досталась японской спортсменке Мисато Митисита.

Конгост, завоевавшая золото в марафоне на Играх в Рио и серебро на дистанции 1500 м в Лондоне в 2012 году, вернулась на Паралимпиаду после восьми лет декретного отпуска, в котором она успела стать матерью четверых детей.

Паралимпиада в Париже проходит с 28 августа по 8 сентября.