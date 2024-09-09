Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Главная Паралимпиада 2024 Новости

Президент ПКР заявил, что российские паралимпийцы превзошли все ожидания на Играх-2024

Президент ПКР заявил, что российские паралимпийцы превзошли все ожидания на Играх-2024
Аудио-версия:
Комментарии

Президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков оценил выступление российских спортсменов на Паралимпийских играх 2024 года в Париже.

«Наши спортсмены своим выступлением в Париже превзошли даже самые смелые ожидания. Им удалось войти в десятку сильнейших стран мира как по количеству золотых наград, так и по общему количеству медалей, несмотря на отсутствие полноценной международной соревновательной практики на протяжении последних лет и на то, что выступали в усечённом составе. Таким образом, наша команда подтвердила высокий уровень развития паралимпийского спорта в России», — приводит слова Рожкова ТАСС.

Ранее президент Паралимпийского комитета России (ПКР) рассказал, что организаторы пригласили российских и белорусских спортсменов, тренеров и персонал команды на церемонию закрытия Паралимпиады. Они смогут принять в ней участие на общих основаниях — им будет предоставлен трансфер, у них будут свои зрительские места.

В рамках Паралимпийских игр — 2024 российские спортсмены завоевали 64 медали: 20 золотых, 21 серебряная и 23 бронзовые.

Материалы по теме
Россия ярко выступила на Паралимпиаде 2024. У команды 64 медали, из которых 20 золотых
Россия ярко выступила на Паралимпиаде 2024. У команды 64 медали, из которых 20 золотых
Комментарии
Новости. Паралимпиада 2024
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android