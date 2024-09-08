Министр спорта РФ оценил выступление сборной России на Паралимпиаде-2024

Министр спорта России Михаил Дегтярёв оценил выступление сборной России на Паралимпиаде 2024 года в Париже.

«Поздравляю наших спортсменов с безграничными возможностями с успешным выступлением на Паралимпийских летних играх в Париже. Наши паралимпийцы завоевали 20 золотых, 21 серебряную и 23 бронзовые медали. Есть те, кто стал многократными паралимпийскими чемпионами, кто установил мировые рекорды. Из-за всевозможных ограничений для нашей команды в условиях, когда российские атлеты долгое время не участвовали в международных соревнованиях, считаю их выступление в Париже достойным. Это результат большой работы, самоотдачи, целеустремлённости, концентрации на главном. Мы гордимся нашими паралимпийцами», — приводит слова Дегтярёва ТАСС.

По итогам Паралимпиады сборная России, выступающая в нейтральном статусе, заняла восьмое место в общекомандном медальном зачёте. Лидерство в нём с огромным отрывом удержала команда Китая, которая досрочно выиграла Паралимпийские игры.