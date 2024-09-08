Паралимпиада-2024 в Париже официально завершена

Сегодня, 8 сентября, в Париже официально закончились XVII летние Паралимпийские игры.

В рамках Паралимпийских игр — 2024 российские спортсмены завоевали 64 медали. Из них 20 золотых наград, 21 серебряная и 23 бронзовые. Золотые награды россияне завоевали в двух видах спорта — в лёгкой атлетике и в плавании. Самой успешной россиянкой на соревнованиях стала 22-летняя пловчиха Дарья Лукьяненко, заработавшая пять медалей.

Исходя из этих результатов, сборная России, выступающая в нейтральном статусе, заняла восьмое место в итоговом общекомандном медальном зачёте. Лидерство в нём с огромным отрывом удержала команда Китая (220 медалей), которая досрочно выиграла Паралимпийские игры.

В соревнованиях приняли участие в общей сложности 85 российских спортсменов.