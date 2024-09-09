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Президента Франции Эммануэля Макрона освистали на закрытии Паралимпиады в Париже

Президента Франции Эммануэля Макрона освистали на закрытии Паралимпиады в Париже
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Президента Франции Эммануэля Макрона освистали во время церемонии закрытия Паралимпийских игр — 2024 в Париже (Франция), которая прошла вчера, 8 сентября. Об этом сообщил французский телеканал СNews.

Источник отметил, что подобная реакция публики застала президента врасплох и была связана с внутриполитической обстановкой в стране, где почти через два месяца после отставки правительства был назначен новый премьер-министр Мишель Барнье, также присутствовавший на трибунах позади главы государства. Его назначение вызвало массовые протесты сторонников левых партий по всей стране, которые требовали назначить вместо него представителя левых сил.

Напомним, в рамках Паралимпийских игр — 2024 российские спортсмены завоевали 64 медали: 20 золотых наград, 21 серебряную и 23 бронзовые.

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