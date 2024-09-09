Дмитрий Чернышенко — о паралимпийцах: вдохновили своим примером миллионы людей

Вице-премьер правительства РФ Дмитрий Чернышенко высказался об участии российских спортсменов в Паралимпиаде-2024 в Париже (Франция).

«Наши паралимпийцы ещё раз доказали себе и всему миру, что они настоящие чемпионы. Российские спортсмены не только выиграли медали, но и вдохновили своим примером миллионы людей. Мы гордимся их достижениями и искренне желаем дальнейших успехов!

Сегодня в России Правительство создаёт условия для развития спорта: проводятся чемпионаты для спортсменов с ограниченными возможностями здоровья, обеспечивается доступность спортивных объектов – всё это способствует реализации потенциала каждого человека и развитию талантов – национальной цели, поставленной Президентом Владимиром Путиным», – приводит слова Чернышенко сайт правительства Российской Федерации.