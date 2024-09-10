Два спортсмена из Конго пропали во время Паралимпиады — Le Parisien

В Париже (Франция) началось расследование в связи с исчезновением двух представителей сборной Конго на Паралимпийских играх – 2024, сообщает Le Parisien.

По информации издания, речь идёт о метательнице копья Мирей Нганге, спринтере Грейсе Муамбаке, а также его гиде. Как сообщил глава делегации Конго, спортсмены не выходили на связь с четверга, пятого сентября, именно тогда их в последний раз видели в Паралимпийской деревне. Игры же завершились восьмого сентября.

Стоит отметить, что Нганге была знаменосцем национальной команды на открытии Паралимпиады. Она ограничена в движении и передвигается на инвалидной коляске. Муамбак же испытывает проблемы со зрением.

На данный момент исчезновением паралимпийцев занимается прокуратура. Рассматриваются различные версии, в том числе органы не исключают спланированный побег спортсменов.