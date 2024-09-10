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Паралимпиец Вдовин: даже жаль было уезжать из Парижа. Мы жили в в шикарнейших условиях

Паралимпиец Вдовин: даже жаль было уезжать из Парижа. Мы жили в в шикарнейших условиях
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Трёхкратный паралимпийский чемпион девятикратный чемпион мира российский легкоатлет Андрей Вдовин поделился впечатлениями от прошедших Паралимпийских игр 2024 год в Париже (Франция). На Играх 2024 Вдовин завоевал два золота на дистанции 200 и 400 м в классе T37 (нарушения координации).

«Мы жили в Париже в шикарнейших условиях. Нам даже жаль было уезжать. Лакшери! Были панорамные окна! Были и картонные кровати, но дискомфорта не было.

Мои медали — фантастика и сон! Соперники развиваются и молодеют, они прибавляют. Но дорожка разрешила спор, кто сильнее. Если сложить 10 лет, что мы соревнуемся, то два дня на Паралимпиаде, наверное, равны по болельщикам на всех соревнованиях за 10 лет. Столько народу!» — приводит слова Вдовина «Матч ТВ».

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