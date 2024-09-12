«Russia, good!» Тхэквондист Рамазанов — об отношении к россиянам на Паралимпиаде-2024

Серебряный призёр Паралимпиады-2024 тхэквондист Алиасхаб Рамазанов заявил об отсутствии негативного отношения к россиянам на Играх в Париже.

«Только положительные эмоции остались. И уборщицы, и охрана, и в столовой — везде даже мыслей не было, что кто-то к нам плохо относится и ущемляет. Был случай, когда вечером гуляли и представители другой команды спрашивали, откуда мы. Посмотрели на наши аккредитации. Мы сказать же не можем напрямую. Так они поняли и начали орать: «Russia, good!» Пришлось даже их успокаивать», — — приводит слова Рамазанова «РИА Новости» со ссылкой на пресс-конференцию в МИА «Россия сегодня».

Российские спортсмены в общей сложности завоевали на Паралимпийских играх 64 медали (20 золотых, 21 серебряную и 23 бронзовые) и заняли восьмое место в медальном зачёте.

Паралимпиада в Париже проходила с 28 августа по 8 сентября. В соревнованиях приняли участие в общей сложности 85 российских спортсменов в нейтральном статусе.