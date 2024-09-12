«Запомнилась иностранцам». В ПКР оценили форму для россиян на Паралимпиаде-2024

В Паралимпийском комитете России высоко оценили экипировку, которую для сборной России на Паралимпиаде-2024 в Париже (Франция) подготовила компания Forward.

«Особые слова благодарности нам бы хотелось сказать руководителю компании Forward Виталию Сергеевичу Цыганкову. По откликам наших и зарубежных спортсменов, она (форма) здорово выделялась. Конечно, хотелось бы, чтобы в традиционных российских цветах, но раз нет, даже в таком виде она очень гармонировала с тем оформлением, которое было сделано на стадионе», — сказал президент ПКР Павел Рожков на пресс-конференции, посвящённой итогам Паралимпийских игр в Париже.

Мнение Рожкова разделила трёхкратная чемпионка и двукратный бронзовый призёр Паралимпийских игр – 2024 Дарья Лукьяненко. «Было удобно, и это очень важно для спортсменов. Не чувствовала никакого дискомфорта. Также у нас там были дожди, и у нас были куртки – ветровки. Этого хватало, чтобы не промокнуть насквозь. В принципе, всего хватало, и мы очень благодарны за это. Дальше носить точно будем», – рассказала Дарья.

По словам шефа миссии ПКР на Играх в Париже Ивана Потехина, на соревнованиях к нему подходили иностранцы и спрашивали: где купить такую форму? «Наша форма им запомнилась», – подытожил Потехин.