Чемпион Паралимпиады-2024 Вдовин: перед стартом напевал песни Стаса Михайлова

Трёхкратный паралимпийский чемпион на спринтерских дистанциях Андрей Вдовин рассказал, что настраивался на старты Паралимпиады-2024 в Париже (Франция) с помощью песен любимого исполнителя Стаса Михайлова.

— А как ты на победные забеги настраивался? Ведь это же самое сложное – убрать всех тараканов из головы прямо перед стартом.

— Да, от входа в колл-рум и до выхода на дорожку – это самые сложные минуты. Я ходил, немного разминался, напевал песни своего любимого исполнителя Стаса Михайлова, пытался отвлечься от того, что предстоит.

— «Рассветам и туманам» соперников учил? Стать паралимпийским чемпионом под песни Стаса Михайлова – круто.

— (смеётся) Да, это прикольно. Мне больше его лирические песни о жизни нравятся, вот я и бубнил их в колл-руме. Соперники, наверное, на меня смотрели как на сумасшедшего, но мне всё равно. Накануне своих финальных забегов я видео с его концертов смотрел на его официальном канале. Я с 14 лет стал его фанатом, так что уже полжизни фанатею, — сказал Вдовин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.