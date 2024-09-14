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«Ни единого признака, намёка». Паралимпиец Вдовин — о сложностях на Играх-2024 в Париже

«Ни единого признака, намёка». Паралимпиец Вдовин — о сложностях на Играх-2024 в Париже
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Трёхкратный паралимпийский чемпион на спринтерских дистанциях Андрей Вдовин рассказал об отношении к россиянам на Паралимпиаде-2024 в Париже (Франция).

— В Париже возникали сложности из-за того, что ты из России?
— Вообще нет. Даже близко не было ни единого признака, намёка. Хотя перед отъездом были же разговоры – да вас там третировать будут, унижать. Ничего подобного. Всё было отлично. Я просто стоял на стадионе с золотой медалью, меня волонтёры окружили, сфотографироваться просили. То же самое с обычными болельщиками. Да им без разницы, откуда ты.

Как только мы приехали, к нам в палатку, на входе в которую большими буквами было написано Neutral Paralympic Athletes, зашёл мужчина и такой: «О, Russians? Do you speak English?» Это был переводчик. Он прекрасно знал, кто мы и откуда. В выходные дни я, наверное, половину Парижа объездил, и никаких проблем не возникло с тем, что я из России, — сказал Вдовин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

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