«Хорошо, что есть такие клоуны». Паралимпиец Андрей Вдовин — о критике за поездку на Игры

Трёхкратный паралимпийский чемпион на спринтерских дистанциях Андрей Вдовин высказался о критике со стороны общественности по поводу решения отправить российскую сборную на Паралимпиаду-2024 в Париже (Франция) в нейтральном статусе.

— Мэр Дзержинска в своих соцсетях меня поздравил, и там один из подписчиков заявил: «Иван Николаевич, вы что делаете?! Он же – это про меня – бумажки о нейтральности подписывал, а вы его поздравляете, это нормально? ФСБ, обратите внимание». Ну что тут скажешь? Хорошо, что есть такие клоуны. Почитаешь, посмеёшься – можно и в цирк не ходить. Как-то иначе к этому относиться нельзя. Господи, спасибо, что вы есть, вот такие.

— А если бы в России было принято решение о том, что ехать никуда не нужно, ты всё равно пытался бы поехать?

— Так в этом случае никто бы никуда не поехал, никто бы и не вякал. Как граждане своей страны мы сделали бы всё в соответствии с подобным решением. Ну а раз разрешили спортсменам самим решать, мы этой возможностью воспользовались. Хочу сказать спасибо президенту ПКР Павлу Алексеевичу Рожкову и всем причастным, кто вёл работу по нашему допуску, несмотря на раздававшиеся вокруг неоднозначные мнения, — сказал Вдовин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.