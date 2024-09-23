«Думаю, его вынуждают». Паралимпиец Торсунов — об украинце, назвавшем его «недоразумением»

Чемпион Паралимпиады-2024 российский легкоатлет Евгений Торсунов высказался о словах украинца Александра Литвиненко, который назвал его «недоразумением».

«Я не воспринял эти слова серьёзно, меня это не задело. Думаю, ему приходится сейчас говорить так, его вынуждают. Конечно, со спортивной точки зрения он поступил некрасиво, соперники в любом случае должны уважать друг друга. Мы же всё равно одна большая семья.

Вот вам пример. В 2019 году на чемпионате мира я выиграл золото в прыжках в длину, а Литвиненко – бронзу. И тогда мы вместе с ним как ни в чём не бывало фотографировались на пьедестале, обнимались с национальными флагами. Всё было замечательно», – приводит слова Торсунова Metaratings.ru.