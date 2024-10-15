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Министерство спорта РФ предложило выплатить победителям Паралимпиады-2024 по 4 млн рублей

Министерство спорта РФ предложило выплатить победителям Паралимпиады-2024 по 4 млн рублей
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Министерство спорта РФ предложило выплатить победителям Паралимпийских игр в Париже сумму в размере 4 млн рублей. Серебряные призёры соревнований могут получить по 2,5 млн рублей, а бронзовые — 1,7 млн рублей. Проект приказа о поощрении паралимпийцев опубликован на официальном интернет-портале нормативно-правовых актов.

Кроме того, тренерам предлагается выплачивать по 3,2 млн рублей за золотую медаль, по 2 млн рублей за серебряную и по 1,36 млн рублей — за бронзовую.

По итогам Паралимпиады сборная России, выступающая в нейтральном статусе, заняла итоговое восьмое место в общекомандном медальном зачёте. Спортсмены завоевали 64 медали — 20 золотых, 21 серебряную и 23 бронзовые. Лидерство в нём с огромным отрывом удержала команда Китая, которая досрочно выиграла Паралимпийские игры.

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