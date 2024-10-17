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Путин заявил, что «чуть позже» вручит российским паралимпийцам государственные награды

Путин заявил, что «чуть позже» вручит российским паралимпийцам государственные награды
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Президент России Владимир Путин высоко оценил вклад российских паралимпийцев в развитие спорта в стране, а также рассказал, когда собирается вручить им государственные награды.

«Чуть позже в московском Кремле с огромным удовольствием и гордостью вручу им заслуженные государственные награды», — сказал Путин на пленарном заседании «Спорт – комплексный взгляд в будущее» XII Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава».

Напомним, на прошедших в Париже (Франция) Паралимпийских играх – 2024 российские спортсмены в общей сложности завоевали 64 медали (20 золотых, 21 серебряную и 23 бронзовые). Соревнования завершились 8 сентября.

Видео: отношения России и МОК.

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