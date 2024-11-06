Победители и призёры Паралимпиады-2024 из Москвы получат более 1 млн рублей призовых

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своём аккаунте в телеграм‑канале, что столичные чемпионы и призёры Паралимпийских игр 2024 года в Париже, а также их тренеры получат призовые денежные выплаты.

Москвичи — чемпионы Игр — получат по 4 млн рублей, серебряные призёры — 2,5 млн рублей, бронзовые — 1,7 млн рублей. Их тренеры — половину от этих сумм.

Всего на Паралимпийских играх в Париже выступили 15 московских спортсменов в нейтральном статусе. Пятеро из них завоевали медали: Мария Павлова (плавание, золото), Хетаг Хинчагов (лёгкая атлетика, золото), Зоя Щурова (плавание, серебро), Ирина Вертинская (лёгкая атлетика, бронза) и Георгий Маргиев (лёгкая атлетика, бронза).