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Победители и призёры Паралимпиады-2024 из Москвы получат более 1 млн рублей призовых

Победители и призёры Паралимпиады-2024 из Москвы получат более 1 млн рублей призовых
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Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своём аккаунте в телеграм‑канале, что столичные чемпионы и призёры Паралимпийских игр 2024 года в Париже, а также их тренеры получат призовые денежные выплаты.

Москвичи — чемпионы Игр — получат по 4 млн рублей, серебряные призёры — 2,5 млн рублей, бронзовые — 1,7 млн рублей. Их тренеры — половину от этих сумм.

Всего на Паралимпийских играх в Париже выступили 15 московских спортсменов в нейтральном статусе. Пятеро из них завоевали медали: Мария Павлова (плавание, золото), Хетаг Хинчагов (лёгкая атлетика, золото), Зоя Щурова (плавание, серебро), Ирина Вертинская (лёгкая атлетика, бронза) и Георгий Маргиев (лёгкая атлетика, бронза).

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