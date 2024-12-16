Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В Кремле вручили награды призёрам Паралимпиады-2024 в Париже

В Большом Кремлёвском дворце состоялась торжественная церемония, на которой вице-премьер России Дмитрий Чернышенко и министр спорта Михаил Дегтярёв вручили государственные награды российским атлетам, завоевавшим серебро и бронзу на летней Паралимпиаде в Париже (Франция).

Медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени награждены 13 российских паралимпийцев, медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени – девять.

Фото: РИА Новости

На мероприятии также присутствует президент России Владимир Путин. Он наградил чемпионов Игр и пообещал, что каждый призёр Паралимпиады-2024 в составе сборной России получит дополнительно премию в 3 млн рублей.

«Сама идея паралимпийского движения была призвана объединять людей с ограниченными возможностями здоровья, но, зная о ваших победах, о спортивных достижениях, о той активной, насыщенной событиями жизни, которую вы ведёте, понимаешь, что возможности человека безграничны», — приводит слова Путина «РИА Новости Спорт».