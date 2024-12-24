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Стали известны размеры денежных выплат российским победителям и призёрам Паралимпиады-2024

Стали известны размеры денежных выплат российским победителям и призёрам Паралимпиады-2024
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Премьер‑министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о размере выплат призёрам Паралимпиады‑2024. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Денежные вознаграждения российским спортсменам — победителям и призёрам Паралимпийских игр 2024 года:

  • Чемпионы Игр в Париже - 4 млн рублей;
  • Серебряные призёры -  2,5 млн рублей;
  • Бронзовые медалисты - 1,7 млн рублей.

Суммы вознаграждений тренерам победителей и призёров Паралимпиады-2024:

  • Тренеры чемпионов Игр в Париже — 3,2 млн рублей;
  • Тренеры серебряных призёров — 2 млн рублей;
  • Тренеры бронзовых медалистов — 1,36 млн рублей.

Если один атлет завоевал несколько медалей, то единовременное вознаграждение выплачивается за каждую завоёванную награду. Специалисты, обеспечившие подготовку спортсменов, получат по 800 тысяч, 500 тысяч и 340 тысяч рублей соответственно. Единовременная выплата одному тренеру не может превышать 8 млн рублей, а специалисту – 4 млн рублей.

Напомним, на Паралимпийских играх – 2024 российские спортсмены в общей сложности завоевали 64 медали (20 золотых, 21 серебряную и 23 бронзовые). Соревнования завершились 8 сентября. Россияне заняли восьмое место в медальном зачёте по общему количеству медалей

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