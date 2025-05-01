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Испанского паралимпийца дисквалифицировали на 3 года за тот же препарат, что был у Синнера

Испанского паралимпийца дисквалифицировали на 3 года за тот же препарат, что был у Синнера
Ясин Ухдади
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Испанский паралимпиец чемпион Токио-2020 и двукратный чемпион мира Ясин Ухдади был дисквалифицирован на три года из-за употребления клостебола. Об этом сообщили в Eurosport.es. Решение принято после исследования пробы спортсмена, взятой перед Играми-2024 в Париже 28 июля. Спортсмен отказался признавать свою вину.

«То, что я изначально считал ошибкой, превратилось в личный и спортивный кошмар. Я думал, что смогу отследить источник заражения до массажа или посредством контакта с кем-нибудь, кто делал массаж. Надежды найти источник возможного попадания вещества в организм превратились в глубокую беспомощность и разочарование. Поиск ежедневных контактов семи-восьмимесячной давности сделал задачу сложной», — написал спортсмен в социальных сетях.

На Паралимпиаде в Париже Ухдади стал сильнейшим в беге на 5000 метров в классе Т13 (слабовидящие). Его результат был аннулирован.

Ранее по делу о клостеболе на три месяца был дисквалифицирован итальянский теннисист Янник Синнер.

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