Президент ПКР рассказал о проблемах у российских паралимпийцев из-за реорганизации МПК

Президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков сообщил о сложностях с допуском российских спортсменов в некоторых видах на зимнюю Паралимпиаду — 2026 в Италии из-за реорганизации Международного паралимпийского комитета (МПК).

«К сожалению, произошла реорганизация некоторое время назад. По десяткам видам спорта ранее Международный паралимпийский комитет выполнял функции международной федерации. Сейчас наши виды были переданы Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS). И все проблемы, которые есть у наших олимпийцев, касаются и нас. Хотя у нас с отделом в FIS очень хороший контакт, они перешли из МПК. Мы неоднократно вместе с их специалистами проводили мероприятия. Но им не дают отдельно принимать решения для паралимпийцев. Не получается то, что нам удалось сделать перед Паралимпийскими играми в Париже», — приводит слова Рожкова ТАСС.

Ранее на летней Паралимпиаде-2024 в Париже в нейтральном статусе выступили 88 российских спортсменов в пяти видах спорта — легкой атлетике, плавании, триатлоне, настольном теннисе и тхэквондо.

Видео: Представители ПКР оценили форму для Паралимпиады-2024