Президент ПКР Рожков: на Паралимпиаде-2026 от России могут выступить до 17 человек

Президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков рассказал о количестве российских спортсменов, которые могут принять участие в зимней Паралимпиаде — 2026 в Италии в случае допуска.

«У нас, к сожалению, есть опыт, что держат до последнего и потом допускают до участия в Паралимпийских играх. По Милану во всех рабочих совещаниях оргкомитета мы участвуем. Наши ребята продолжают тренироваться, спасибо Минспорту России. Очень обидно, что наши молодые топовые спортсмены, которые на каждой Олимпиаде сверкают, не попадут на Паралимпийские игры, потому что нас не допустили к отборочным соревнованиям 2024-2025 годов. Запас рейтинга наших более взрослых топовых спортсменов очень высокий. Если всё-таки будет принято решение и им разморозят рейтинги, то большая вероятность для наших многократных чемпионов мира и победителей Паралимпийских игр принять участие. Это лыжные гонки, биатлон, горные лыжи, парасноуборд. Наш тренер Ирина Александровна Громова посчитала, что могут выступить до 17 человек», — приводит слова Рожкова ТАСС.

Ранее на летней Паралимпиаде-2024 в Париже в нейтральном статусе выступили 88 российских спортсменов в пяти видах спорта — лёгкой атлетике, плавании, триатлоне, настольном теннисе и тхэквондо.

