Россиянам не позволят выступить на Паралимпийских играх — 2026

Сборная России не выступит на Паралимпийских играх – 2026, которые пройдут в Милане (Италия) с 6 по 15 марта.

Как сообщает пресс‑служба Международного паралимпийского комитета (IPC), на грядущих соревнованиях не будет представителей России ни в одном виде спорта, так как у спортсменов нет возможности пройти квалификацию и отобраться на Игры по спортивному принципу. Дело в том, что за квалификацию атлетов отвечают международные федерации, а они продлили отстранение россиян.

«Нынешняя позиция FIS, IBU и World Curling означает, что спортсмены и команды из Беларуси и России не могут участвовать в (международных) соревнованиях, что делает невозможным их отбор на зимние Паралимпийские игры.

Хотя Беларусь и Россия теперь могут участвовать в соревнованиях по следж-хоккею, на этом позднем этапе квалификации уже определились шесть команд-участниц отборочного турнира в ноябре», — заявил глава IPC Эндрю Парсонс в релизе.

Напомним, в сентябре 2025 года IPC официально восстановил Паралимпийский комитет России в правах после продолжительного бана из-за ситуации на Украине.