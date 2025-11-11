Скидки
Спортивный юрист объяснила, почему российских атлетов не пустили на Паралимпиаду-2026

Юрист по спортивному праву Анна Анцелиович объяснила, почему российских спортсменов не пустили на Паралимпиаду-2026.

– В паралимпийском спорте россиянам даже вернули флаг и гимн, но никому так и не дали зелёный свет на Игры-2026. Решение там принимали федерации, которые категорически против появления россиян. Получается, решение Международного паралимпийского комитета (МПК) не имеет веса?
– Решение МПК похоже на кейс World Athletics, где также восстановили нашу национальную федерацию, но спортсмены всё равно не выступают.
Дело в том, что МОК и МПК – организаторы крупных соревнований (Олимпиад и Паралимпиад), но в рамках этих мероприятий проводятся другие соревнования, соорганизаторами которых являются международные федерации. Отбор на крупные турниры проводится по их правилам. Да, в целом канву задают МОК и МПК, но заниматься отбором могут именно международные федерации.
У них есть возможность строить препоны в виде недопуска спортсменов. МОК скажет: «Мы допустили, но если люди не квалифицировались и есть спортивный принцип, мы не можем заставить международные федерации сделать что-то большее». МОК не обладает юрисдикцией заставлять их что-либо делать. Они могут рекомендовать, и в случае с нейтральным статусом было именно так. Но они не могут указывать там, где их юрисдикция не распространяется. Кто-то послушал МОК, кто-то нет – мы знаем разные механизмы исполнения этих рекомендаций. Перед Паралимпиадой МПК, выходит, не послушали, — сказала Анцелиович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Батразом Томаевым.

