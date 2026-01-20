МПК разрешил россиянам в лыжных видах спорта участвовать в Паралимпиаде-2026

Международный паралимпийский комитет (IPC) изменил собственное решение по поводу допуска россиян на Игры-2026 в Италии. Ранее в организации заявили, что представители России не смогут отобраться на Паралимпиаду, но затем поменяли решение на положительное в лыжных видах спорта. Об этом сообщил глава Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков.

«23 октября прошлого года пресс‑служба Международного паралимпийского комитета сообщила, что из‑за позиции международных федераций у россиян нет возможности отобраться на зимнюю Паралимпиаду 2026 года.

Сегодня ситуация поменялась. IPC изменил своё решение и проинформировал ПКР и все членские организации, что в лыжных гонках, горнолыжном спорте и сноуборде ПКР на общих условиях может подавать заявки на получение двухсторонних приглашений», — приводит слова Рожкова «Матч ТВ».