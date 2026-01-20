Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Главная Паралимпиада 2026 Новости

МПК разрешил россиянам в лыжных видах спорта участвовать в Паралимпиаде-2026

МПК разрешил россиянам в лыжных видах спорта участвовать в Паралимпиаде-2026
Павел Рожков
Комментарии

Международный паралимпийский комитет (IPC) изменил собственное решение по поводу допуска россиян на Игры-2026 в Италии. Ранее в организации заявили, что представители России не смогут отобраться на Паралимпиаду, но затем поменяли решение на положительное в лыжных видах спорта. Об этом сообщил глава Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков.

«23 октября прошлого года пресс‑служба Международного паралимпийского комитета сообщила, что из‑за позиции международных федераций у россиян нет возможности отобраться на зимнюю Паралимпиаду 2026 года.

Сегодня ситуация поменялась. IPC изменил своё решение и проинформировал ПКР и все членские организации, что в лыжных гонках, горнолыжном спорте и сноуборде ПКР на общих условиях может подавать заявки на получение двухсторонних приглашений», — приводит слова Рожкова «Матч ТВ».

Материалы по теме
Большунов — о паралимпийцах: их нечестно отстранили от Пекина, просто выгнали
Комментарии
Новости. Паралимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android