«МОК есть чему поучиться». В Госдуме высказались о допуске россиян на Паралимпиаду

Государственный и политический деятель, депутат Государственной думы РФ Дмитрий Свищёв высказался о допуске российских спортсменов на Паралимпийские игры — 2026.

«МПК проявил политическо-спортивную гибкость и мудрость. В отличие от многих международных федераций, которые не стремятся [принимать решения] по допуску наших спортсменов. Мы решение МПК только приветствуем. Дальше нужно понять, как будут работать двухсторонние приглашения, какова вероятность их подтверждения, что нужно для этого сделать.

Мне кажется, это хорошая возможность для российских команд принимать участие на соревнованиях всех уровней, заканчивая чемпионатами мира и Олимпиадой. МОК надо следовать примеру МПК, в этой ситуации им есть чему поучиться», — сказал Свищёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

