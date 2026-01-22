Скидки
ПКР до 13 февраля подаст заявки на двусторонние приглашения на Паралимпиаду-2026

Комментарии

Паралимпийский комитет России (ПКР) до 13 февраля подаст заявки на двусторонние приглашения на ближайшую Паралимпиаду-2026.

Ранее Международный паралимпийский комитет (IPC) изменил собственное решение по поводу допуска россиян на Игры-2026 в Италии. Ранее в организации заявили, что представители России не смогут отобраться на Паралимпиаду, но затем поменяли решение на положительное в лыжных видах спорта.

«Сборные России по горнолыжному спорту и лыжным гонкам успешно выступили на первых после долгого перерыва этапах Кубка мира.

Важно, что спортсмены получили рейтинговые очки, наличие которых является обязательным критерием для подачи заявок на двухсторонние приглашения на зимние Паралимпийские игры 2026 года, которые ПКР подаст до 13 февраля.

Результаты спортсменов сборной России подтвердили их высокий класс и конкурентоспособность на международном уровне. Наши паралимпийцы остаются в лидерах, это не может не радовать. В начале февраля в соревнованиях FIS планируется участие горнолыжников с нарушением зрения. Идёт процесс оформления виз», — приводит слова главы Паралимпийского комитета России Павла Рожкова «Матч ТВ».

