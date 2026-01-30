Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Главная Паралимпиада 2026 Новости

Спортсмены из России смогут принять участие в открытии Паралимпийских игр с флагом

Спортсмены из России смогут принять участие в открытии Паралимпийских игр с флагом
Комментарии

Российские спортсмены-паралимпийцы смогут стать участниками церемоний открытия и закрытия Паралимпийских игр — 2026 в случае, если получат двусторонние приглашения, позволяющие им участвовать в Играх. Об этом сообщил «Матч ТВ» со ссылкой на слова представителей Международного паралимпийского комитета (МПК).

Ранее стало известно, что Паралимпийский комитет России (ПКР) до 13 февраля подаст заявки на двусторонние приглашения на ближайшую Паралимпиаду-2026.

«Если россияне получат двусторонние приглашения для участия в Паралимпийских играх, они будут выступать как российские спортсмены, а не как нейтральные участники. Это означает, что они могут участвовать в церемониях открытия и закрытия, как и представители всех других национальных паралимпийских комитетов, в случае победы может быть поднят российский флаг и исполнен гимн», — приводит слова представителей МПК «Матч ТВ».

Материалы по теме
МПК разрешил россиянам в лыжных видах спорта участвовать в Паралимпиаде-2026
Комментарии
Новости. Паралимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android