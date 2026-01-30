Спортсмены из России смогут принять участие в открытии Паралимпийских игр с флагом

Российские спортсмены-паралимпийцы смогут стать участниками церемоний открытия и закрытия Паралимпийских игр — 2026 в случае, если получат двусторонние приглашения, позволяющие им участвовать в Играх. Об этом сообщил «Матч ТВ» со ссылкой на слова представителей Международного паралимпийского комитета (МПК).

Ранее стало известно, что Паралимпийский комитет России (ПКР) до 13 февраля подаст заявки на двусторонние приглашения на ближайшую Паралимпиаду-2026.

«Если россияне получат двусторонние приглашения для участия в Паралимпийских играх, они будут выступать как российские спортсмены, а не как нейтральные участники. Это означает, что они могут участвовать в церемониях открытия и закрытия, как и представители всех других национальных паралимпийских комитетов, в случае победы может быть поднят российский флаг и исполнен гимн», — приводит слова представителей МПК «Матч ТВ».