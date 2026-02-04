Россияне выступят на Паралимпиаде-2026 в форме с надписью «Россия» и гербом

Российские спортсмены, которые выступят на Паралимпиаде-2026 в Италии, смогут иметь экипировку с надписью «Россия» и гербом страны.

Ранее президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков сообщил, что организация до 13 февраля подаст заявки на двусторонние приглашения на ближайшую Паралимпиаду-2026.

«Международный паралимпийский комитет согласовал экипировку паралимпийской делегации Российской Федерации на Паралимпийские игры 2026 года в Италии. Экипировка содержит национальную атрибутику — герб Российской Федерации, надпись «Россия». Экипировка общего назначения будет в красно‑белых цветах с золотыми надписями и с национальной атрибутикой.

Согласована и экипировка специального назначения по всем видам спорта, которая также содержит национальную атрибутику. Сейчас работаем с производителем, чтобы успеть экипировать сборную России на Игры», — цитирует Рожкова «Матч ТВ».

Паралимпиада-2026 пройдёт с 6 по 15 марта.