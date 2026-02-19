Италия может не выдать визы сопровождающим российских паралимпийцев на Играх-2026
Итальянская сторона может не выдать визы сопровождающему российских и белорусских паралимпийцев на предстоящей Паралимпиаде-2026 персоналу, несмотря на проблемы со здоровьем у спортсменов. Об этом сообщает La Repubblica.
Предложение было выдвинуто министром иностранных дел Италии Антонио Таяни. Таяни провёл совещание с министром спорта Италии, итогом которого стало совместное решение против выдачи виз людям, сопровождающим паралимпийцев из России и Беларуси.
В то же время министр сельского хозяйства страны Франческо Лоллобриджида заявил о необходимости избегать любой дискриминации.
Ране стало известно, что двусторонние приглашения на Паралимпиаду-2026, которая пройдёт в Италии с 6 по 15 марта в Италии, получили шесть россиян.
Комментарии
