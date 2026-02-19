Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Главная Паралимпиада 2026 Новости

Италия может не выдать визы сопровождающим российских паралимпийцев на Играх-2026

Италия может не выдать визы сопровождающим российских паралимпийцев на Играх-2026
Комментарии

Итальянская сторона может не выдать визы сопровождающему российских и белорусских паралимпийцев на предстоящей Паралимпиаде-2026 персоналу, несмотря на проблемы со здоровьем у спортсменов. Об этом сообщает La Repubblica.

Предложение было выдвинуто министром иностранных дел Италии Антонио Таяни. Таяни провёл совещание с министром спорта Италии, итогом которого стало совместное решение против выдачи виз людям, сопровождающим паралимпийцев из России и Беларуси.

В то же время министр сельского хозяйства страны Франческо Лоллобриджида заявил о необходимости избегать любой дискриминации.

Ране стало известно, что двусторонние приглашения на Паралимпиаду-2026, которая пройдёт в Италии с 6 по 15 марта в Италии, получили шесть россиян.

Материалы по теме
Россияне выступят на Паралимпиаде-2026 в форме с надписью «Россия» и гербом
Комментарии
Новости. Паралимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android