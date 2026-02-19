Рожков заявил, что многие российские паралимпийцы получили визы и добрались до Италии

Глава Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков заявил, что большинство спортсменов и представителей паралимпийской делегации после получения виз находятся в Италии, где проходят предстартовые тренировки.

Ранее итальянское издание La Repubblica сообщило, что итальянская сторона может не выдать визы сопровождающему российских и белорусских паралимпийцев на предстоящей Паралимпиаде-2026 персоналу, несмотря на проблемы со здоровьем у спортсменов.

«Большинство спортсменов и членов Паралимпийской делегации уже получили визы и находятся в Италии на заключительных тренировочных мероприятиях к Играм — это спортсмены и персонал по горнолыжному спорту и лыжным гонкам спорта слепых. Лыжники и персонал по лыжным гонкам для лиц с поражением опорно‑двигательного аппарата уже вылетели в Италию на сбор.

19 февраля в визовом центре сдали документы спортсмены и персонал сборной по сноуборду, которые проведут заключительный этап подготовки в Челябинской области. Их вылет на Игры запланирован в ночь со 2 на 3 марта. Получение виз идёт в штатном режиме», — приводит слова Рожкова «Матч ТВ».

Ранее стало известно, что двусторонние приглашения на Паралимпиаду-2026, которая пройдёт в Италии с 6 по 15 марта в Италии, получили шесть россиян.