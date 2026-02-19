Скидки
Украина пригрозила бойкотом Паралимпиады-2026 из-за допуска России с флагом и гимном

Комментарии

Министерство иностранных дел Украины выступило с заявлением, в котором грозит объявить бойкот из-за допуска России и Беларуси с флагом и гимном. В ведомстве призвали другие страны пропустить церемонию открытия Паралимпиады-2026. Ранее стало известно, что на Игры было допущено шестеро россиян. Они появятся на соревнованиях с национальной символикой.

«Решение допустить Россию и Беларусь к Паралимпийским играм под национальными флагами вызывает возмущение. Оно унижает паралимпийское сообщество и всю Украину, подрывает доверие к международному спорту.

Украина уже ввела санкции против российских спортивных пропагандистов, Паралимпийского комитета России и его руководителя Павла Рожкова. Паралимпийский спорт должен стоять за достоинство и справедливость. Он должен защищать тех, кто преодолевает барьеры.

Мы призываем Международный паралимпийский комитет и организационный комитет Игр пересмотреть решение о допуске россиян и белорусов под национальной символикой. Мы ожидаем запрета государственной символики России и Беларуси на Паралимпиаде. Мы просим партнёров действовать принципиально.

Если это позорное решение не будет пересмотрено, украинские должностные лица не поедут на Паралимпийские игры. Мы не будем присутствовать на церемонии открытия. Мы также не будем посещать другие официальные мероприятия. Призываем представителей правительств стран свободного мира не посещать церемонию открытия и другие мероприятия в рамках Паралимпийских игр. Украина продолжит работу на всех международных площадках, чтобы восстановить справедливость. Мы защищаем честный спорт. Мы защищаем достоинство людей», — указано в тексте заявления МИД Украины в социальных сетях.

