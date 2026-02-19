Скидки
Италия не планирует делать исключения в выдаче виз сопровождающим паралимпийцев на Играх

Итальянская сторона не будет делать исключений в выдаче виз персоналу, который будет сопровождать российских спортсменов на предстоящей Паралимпиаде-2026. Об этом сообщило «РИА Новости Спорт» со ссылкой на слова представителя МИД Италии.

«Исключений для виз сопровождающих не будет. Существуют обычные ограничения для сопровождающих», — цитирует «РИА Новости Спорт» источник.

Источник также заявил, что на уточняющий вопрос был получен ответ, что речь идёт не о запрете и не об облегчённом режиме выдачи виз.

Ранее появилась информация, что Италия может не выдать визы сопровождающему российских и белорусских паралимпийцев на предстоящей Паралимпиаде-2026 персоналу, несмотря на проблемы со здоровьем у спортсменов. Согласно источнику, предложение было выдвинуто министром иностранных дел Италии Антонио Таяни. Таяни провёл совещание с министром спорта Италии, итогом которого стало совместное решение против выдачи виз людям, сопровождающим паралимпийцев из России и Беларуси.

Глава Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков заявил, что большинство спортсменов и представителей паралимпийской делегации после получения виз находятся в Италии, где проходят предстартовые тренировки. Известно, что двусторонние приглашения на Паралимпиаду-2026, которая пройдёт в Италии с 6 по 15 марта в Италии, получили шесть россиян.

Украина пригрозила бойкотом Паралимпиады-2026 из-за допуска России с флагом и гимном
