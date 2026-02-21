Скидки
Паралимпийский комитет Чехии будет бойкотировать церемонию открытия Паралимпийских игр

Комментарии

Паралимпийский комитет Чехии объявил о решении не участвовать в церемонии открытия Паралимпийских игр. Поводом стала позиция по допуску российских и белорусских спортсменов.

В организации подчеркнули, что с самого начала выступали против возвращения представителей этих стран на международные старты, ссылаясь на продолжающийся конфликт на Украине. По мнению чешской стороны, спорт не может игнорировать ценностную составляющую. Делегация не примет участия в торжественной церемонии, однако спортсмены выйдут на старт в своих дисциплинах.

Напомним, ранее аналогичную позицию озвучила и украинская команда.

Украина пригрозила бойкотом Паралимпиады-2026 из-за допуска России с флагом и гимном
