Паралимпийский комитет Чехии будет бойкотировать церемонию открытия Паралимпийских игр

Паралимпийский комитет Чехии объявил о решении не участвовать в церемонии открытия Паралимпийских игр. Поводом стала позиция по допуску российских и белорусских спортсменов.

В организации подчеркнули, что с самого начала выступали против возвращения представителей этих стран на международные старты, ссылаясь на продолжающийся конфликт на Украине. По мнению чешской стороны, спорт не может игнорировать ценностную составляющую. Делегация не примет участия в торжественной церемонии, однако спортсмены выйдут на старт в своих дисциплинах.

Напомним, ранее аналогичную позицию озвучила и украинская команда.