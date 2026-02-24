Скидки
Нидерланды бойкотировали церемонию открытия Паралимпиады-2026 из-за допуска России

Комментарии

Представители Олимпийского комитета Нидерландов приняли решение бойкотировать церемонию открытия Паралимпийских игр — 2026 в Италии из-за допуска России и Беларуси к соревнованиям с флагом и гимном. Об этом сообщает Dutch News.

Отмечается, что представители Нидерландов также не станут присутствовать на каких-либо мероприятиях Паралимпийских игр, где будет показан российский или белорусский флаг или если будет исполнен один из национальных гимнов.

Ранее о бойкоте церемонии открытия Паралимпиады-2026, которая пройдёт в Вероне, заявили Украина, Чехия и Польша. Паралимпийские игры пройдут с 6 по 15 марта.

Комментарии
