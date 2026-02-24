Нидерланды бойкотировали церемонию открытия Паралимпиады-2026 из-за допуска России
Поделиться
Представители Олимпийского комитета Нидерландов приняли решение бойкотировать церемонию открытия Паралимпийских игр — 2026 в Италии из-за допуска России и Беларуси к соревнованиям с флагом и гимном. Об этом сообщает Dutch News.
Отмечается, что представители Нидерландов также не станут присутствовать на каких-либо мероприятиях Паралимпийских игр, где будет показан российский или белорусский флаг или если будет исполнен один из национальных гимнов.
Ранее о бойкоте церемонии открытия Паралимпиады-2026, которая пройдёт в Вероне, заявили Украина, Чехия и Польша. Паралимпийские игры пройдут с 6 по 15 марта.
Материалы по теме
Комментарии
- 24 февраля 2026
-
21:11
- 21 февраля 2026
-
01:27
- 19 февраля 2026
-
14:51
-
12:56
-
11:59
-
10:36
- 4 февраля 2026
-
09:21
- 30 января 2026
-
00:22
- 22 января 2026
-
00:24
- 20 января 2026
-
13:14
-
10:38
- 11 ноября 2025
-
13:20
- 23 октября 2025
-
17:47
- 27 сентября 2025
-
09:30
- 11 сентября 2025
-
07:53
-
07:38
- 1 мая 2025
-
09:55
- 26 марта 2025
-
13:05
- 19 марта 2025
-
10:07
- 24 декабря 2024
-
00:48
- 16 декабря 2024
-
17:46
- 6 ноября 2024
-
12:00
- 21 октября 2024
-
14:54
- 17 октября 2024
-
20:42
- 15 октября 2024
-
20:36
- 30 сентября 2024
-
18:30
-
18:00
- 23 сентября 2024
-
19:25
- 14 сентября 2024
-
14:00
-
13:30
-
13:08
- 13 сентября 2024
-
19:59
- 12 сентября 2024
-
16:04
-
15:18
- 11 сентября 2024
-
13:24