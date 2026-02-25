В Великобритании зажгли огонь Паралимпиады-2026

В городе Сток-Мандевилль (Великобритания) 24 февраля прошла церемония зажжения огня Паралимпийских игр — 2026. Об этом сообщает пресс-служба МОК.

После торжественной церемонии огонь направился в страну-хозяйку соревнований. Борт с символом Игр прибыл в Турин во вторник. В среду, 25 февраля, огонь несли по Милану. Известно, что эстафета будет длиться 11 дней и завершится 6 марта в день открытия соревнований.

Сток-Мандевилль считается местом зарождения паралимпийского движения.

Ранее стало известно, что представители Олимпийского комитета Нидерландов приняли решение бойкотировать церемонию открытия Паралимпийских игр — 2026 в Италии из-за допуска России и Беларуси к соревнованиям с флагом и гимном.