Франция не будет бойкотировать церемонию открытия Паралимпиады-2026 из-за допуска России

Комментарии

Французские спортсмены и представители комитета примут участие в церемонии открытия Паралимпийских игр — 2026 в Милане (Италия), несмотря на решение некоторых стран бойкотировать её в знак протеста против допуска атлетов из России и Беларуси под своими флагами.

«На данный момент и это будет твёрдая позиция CPSF — мы не будем бойкотировать церемонию открытия ни представители комитета, ни спортсмены. Хотя мы не разделяем это решение, мы выбрали его уважать, поскольку оно было принято демократическим путём», — приводит слова президента Комитета паралимпийских и спортивных видов спорта Франции (CPSF) Мари-Амели Ле Фюр агентство AFP.

Ранее о бойкоте церемонии открытия Паралимпиады-2026, которая пройдёт в Вероне, заявили Украина, Чехия, Польша, Нидерланды. Паралимпийские игры пройдут с 6 по 15 марта.

Комментарии
