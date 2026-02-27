«Это позор». Министр спорта Украины высказался о допуске России с флагом на Паралимпиаду

Министр спорта Украины Матвей Бедный прокомментировал участие российских спортсменов в предстоящих Паралимпийских играх — 2026 в Италии с флагом и гимном. Он раскритиковал это решение.

«Сейчас крайне важно сохранять максимальное давление. Если мы начнём предоставлять ей площадку для пропаганды и подчёркивать её принадлежность к международным организациям, таким как паралимпийское движение, мы ослабим позиции всего демократического мира. А это, по моему мнению, преступление.

Не могу смириться с тем, что российский флаг можно будет увидеть на международных спортивных соревнованиях. Это настоящий позор», — приводит слова Бедного Le Parisien.