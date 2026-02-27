Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Главная Паралимпиада 2026 Новости

«Это позор». Министр спорта Украины высказался о допуске России с флагом на Паралимпиаду

«Это позор». Министр спорта Украины высказался о допуске России с флагом на Паралимпиаду
Комментарии

Министр спорта Украины Матвей Бедный прокомментировал участие российских спортсменов в предстоящих Паралимпийских играх — 2026 в Италии с флагом и гимном. Он раскритиковал это решение.

«Сейчас крайне важно сохранять максимальное давление. Если мы начнём предоставлять ей площадку для пропаганды и подчёркивать её принадлежность к международным организациям, таким как паралимпийское движение, мы ослабим позиции всего демократического мира. А это, по моему мнению, преступление.

Не могу смириться с тем, что российский флаг можно будет увидеть на международных спортивных соревнованиях. Это настоящий позор», — приводит слова Бедного Le Parisien.

Материалы по теме
Украина пригрозила бойкотом Паралимпиады-2026 из-за допуска России с флагом и гимном
Комментарии
Новости. Паралимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android