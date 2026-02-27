Скидки
Канада бойкотировала церемонию открытия Паралимпиады-2026 из-за допуска России с флагом

Комментарии

Паралимпийский комитет Канады заявил о намерении пропустить церемонию открытия Паралимпийских игр — 2026 в Италии из-за допуска России и Беларуси к соревнованиям с флагом и гимном.

«Мы солидарны с украинскими спортсменами и украинским народом. В сентябре мы выступили против восстановления российских и белорусских национальных паралимпийских комитетов, и мы по-прежнему считаем, что условия для их восстановления не были соблюдены», — говорится в пресс-релизе канадской организации.

Ранее о бойкоте церемонии открытия Паралимпиады-2026, которая пройдёт в Вероне, заявили Украина, Нидерланды, Чехия и Польша. Паралимпийские игры пройдут с 6 по 15 марта.

