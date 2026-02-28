Российские паралимпийцы прошли последнюю регистрацию на Паралимпиаду-2026 в Италии

Президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков рассказал о статусе регистрации российской делегации на Паралимпиаду-2026 в Милане (Италия).

«В онлайн-формате завершилась финальная регистрация Паралимпийской делегации Российской Федерации на Паралимпийские игры в Италии. Оргкомитет подтвердил аккредитации всех 23 членов делегации, включая шесть спортсменов, одного спортсмена-ведущего, тренерский персонал, технический, медицинский и членов штаба.

Также в ходе регистрации были обсуждены организационные вопросы, связанные с обеспечением участия в Играх: размещение в Паралимпийских деревнях, аренда транспортных средств, предоставление помещений для обслуживания спортивного инвентаря и медицинских кабинетов, а также участие членов делегации в церемониях открытия и закрытия Игр», — приводит слова Рожкова «РИА Новости Спорт».

Паралимпийские игры пройдут с 6 по 15 марта. Российские спортсмены выступят на соревнованиях с флагом и гимном.