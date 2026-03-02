МПК опубликовал заявление в связи с эскалацией конфликта на Ближнем Востоке

Пресс-служба Международного паралимпийского комитета накануне старта Паралимпийских игр — 2026 в Италии опубликовала заявление в связи с обострением военно-политического конфликта на Ближнем Востоке.

«Международный паралимпийский комитет (МПК) внимательно следит за ситуацией с ракетными ударами на Ближнем Востоке и продолжает собирать, подтверждать и оценивать имеющуюся информацию для определения её влияния на Паралимпийские зимние игры 2026 года в Милане и Кортине, а также на паралимпийское движение в целом.

Мы понимаем, что эта ситуация затрагивает не только национальные паралимпийские комитеты (НПК), участвующие в Играх, но и всех наших членов. В первую очередь мы думаем о последствиях для людей, и наши мысли с теми, кто пострадал.

Что касается Паралимпийских зимних игр 2026 года в Милане и Кортине, мы оцениваем их влияние на организацию Игр, в частности, на поездки, при этом сохраняя чёткую цель — провести Паралимпийские зимние игры наилучшим образом и сделать так, чтобы мероприятие продолжало служить платформой для социальной интеграции 1,3 миллиарда человек с инвалидностью во всём мире.

Мы находимся в тесном контакте со всеми делегациями, участвующими в Играх, а также с другими заинтересованными сторонами. Многие команды уже находятся в Европе, где проходят тренировки или тренировочные сборы, но закрытие воздушного пространства на Ближнем Востоке влияет на прибытие некоторых участников. На данном этапе мы предпочли бы не комментировать статус отдельных делегаций или участников, но можем заверить, что прилагаем все усилия совместно с организаторами Игр в Милане и Кортине — 2026, чтобы найти решение для тех, кого это затронуло.

Паралимпийские игры — это главное событие паралимпийского движения, нашим главным приоритетом является обеспечение того, чтобы паралимпийцы оказались в центре внимания, пока мы проводим безопасные, надёжные и зрелищные Игры на впечатляющих площадках Италии», — говорится в сообщении организации.