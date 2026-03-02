Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Главная Паралимпиада 2026 Новости

МПК опубликовал заявление в связи с эскалацией конфликта на Ближнем Востоке

МПК опубликовал заявление в связи с эскалацией конфликта на Ближнем Востоке
Комментарии

Пресс-служба Международного паралимпийского комитета накануне старта Паралимпийских игр — 2026 в Италии опубликовала заявление в связи с обострением военно-политического конфликта на Ближнем Востоке.

«Международный паралимпийский комитет (МПК) внимательно следит за ситуацией с ракетными ударами на Ближнем Востоке и продолжает собирать, подтверждать и оценивать имеющуюся информацию для определения её влияния на Паралимпийские зимние игры 2026 года в Милане и Кортине, а также на паралимпийское движение в целом.

Мы понимаем, что эта ситуация затрагивает не только национальные паралимпийские комитеты (НПК), участвующие в Играх, но и всех наших членов. В первую очередь мы думаем о последствиях для людей, и наши мысли с теми, кто пострадал.

Что касается Паралимпийских зимних игр 2026 года в Милане и Кортине, мы оцениваем их влияние на организацию Игр, в частности, на поездки, при этом сохраняя чёткую цель — провести Паралимпийские зимние игры наилучшим образом и сделать так, чтобы мероприятие продолжало служить платформой для социальной интеграции 1,3 миллиарда человек с инвалидностью во всём мире.

Мы находимся в тесном контакте со всеми делегациями, участвующими в Играх, а также с другими заинтересованными сторонами. Многие команды уже находятся в Европе, где проходят тренировки или тренировочные сборы, но закрытие воздушного пространства на Ближнем Востоке влияет на прибытие некоторых участников. На данном этапе мы предпочли бы не комментировать статус отдельных делегаций или участников, но можем заверить, что прилагаем все усилия совместно с организаторами Игр в Милане и Кортине — 2026, чтобы найти решение для тех, кого это затронуло.

Паралимпийские игры — это главное событие паралимпийского движения, нашим главным приоритетом является обеспечение того, чтобы паралимпийцы оказались в центре внимания, пока мы проводим безопасные, надёжные и зрелищные Игры на впечатляющих площадках Италии», — говорится в сообщении организации.

Материалы по теме
Российские паралимпийцы прошли последнюю регистрацию на Паралимпиаду-2026 в Италии
Комментарии
Новости. Паралимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android