Известно, кто понесёт флаг России на церемонии открытия Паралимпиады-2026
Президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков сообщил, что российские спортсмены примут участие в церемонии открытия Паралимпиады-2026, которая состоится 5 марта в Вероне (Италия). Россия допущена на соревнования с флагом и гимном.
«Паралимпийская делегация России будет участвовать в церемонии открытия Игр в Италии. Планируется, что в церемонии примут участие атлеты по лыжным гонкам, а также члены штаба. Горнолыжники и сноубордисты пропустят церемонию ввиду того, что на следующий день у них старты, и подготовка к ним, безусловно, в приоритете — это распространённая практика.
По имеющейся у нас на сегодня информации, роль флагоносцев на открытии у всех делегаций будут выполнять волонтёры», — приводит слова Рожкова ТАСС.
