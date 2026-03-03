Украине запретили носить форму с устаревшими границами страны на Паралимпиаде-2026

Международный паралимпийский комитет (МПК) запретил сборной Украины на Паралимпиаде-2026 в Италии носить форму с политическим подтекстом. На форме изображена карта страны с границами 1991 года.

«Мы подготовили нашу спортивную, нет – даже не спортивную, а парадную форму нашей команды. Международный паралимпийский комитет сказал: «Нет, нет, нет – да не пойдёт!» Мол, эта форма политическая. И сказали, что никто не допустит, чтобы мы вышли в такой форме.

Эта форма была очень красивая, очень символическая и очень акцентированно «кричала» о том, что есть Украина в мире, в Европе, со всеми территориями», — приводит слова главы паралимпийского комитета Украины Валерия Сушкевича «Укринформ».