Паралимпиада 2026 в Милане — расписание соревнований, зимние Паралимпийские игры 2026

В среду, 4 марта, стартуют соревнования на Паралимпийских играх — 2026 в Италии. На соревнованиях выступят шесть россиян с флагом России, а также с гимном. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием зимней Паралимпиады-2026.

Паралимпийские игры — 2026. Расписание соревнований (время московское):

4 марта, среда

Кёрлинг

21:05. Микст. Италия — Корея.

21:05. Микст. Япония — Китай.

21:05. Микст. Великобритания — Эстония.

21:05. Микст. Латвия — США.

5 марта, четверг

Кёрлинг

12:05. Микст. Китай — Латвия.

12:05. Микст. Эстония — Италия.

12:05. Микст. Япония — США.

12:05. Микст. Великобритания — Корея.

21:05. Микст. США — Эстония.

21:05. Микст. Корея — Япония.

21:05. Микст. Латвия — Великобритания.

21:05. Микст. Италия — Китай.

6 марта, пятница

Кёрлинг

11:05. Микст. Япония — Италия.

11:05. Микст… Великобритания — США.

11:05. Микст. Китай — Корея.

11:05. Микст. Эстония — Латвия.

7 марта, суббота

Кёрлинг

11:35. Смешанные команды. Корея — Латвия.

11:35. Смешанные команды. США — Китай.

11:35. Смешанные команды. Норвегия — Швеция.

11:35. Смешанные команды. Великобритания — Словакия.

16:35. Микст. Корея — США.

16:35. Микст. Китай — Эстония.

16:35. Микст. Италия — Латвия.

16:35. Микст. Япония — Великобритания.

20:35. Смешанные команды. США — Великобритания.

20:35. Смешанные команды. Швеция — Корея.

20:35. Смешанные команды. Латвия — Словакия.

20:35. Смешанные команды. Италия — Канада.

Горнолыжный спорт

11:30. Женщины. Скоростной спуск.

12:50. Мужчины. Скоростной спуск.

Биатлон

12.00. Женщины. Спринт (сидя).

12.35. Мужчины. Спринт (сидя).

14.00. Женщины. Спринт (стоя).

14.40. Мужчины. Спринт (стоя).

15.15. Женщины. Спринт (с нарушением зрения).

15.50. Мужчины. Спринт (с нарушением зрения).

Хоккей

12:05. Чехия — Япония. Группа В.

15:35. Китай — Германия. Группа А.

19:05. США — Италия. Группа А.

22:35. Канада — Словакия. Группа В.

8 марта, воскресенье

Кёрлинг

11.35. Смешанные команды. Италия — Китай.

11:35. Смешанные команды. Словакия — Норвегия.

11:35. Смешанные команды. Канада — Великобритания.

11:35. Смешанные команды. Швеция — Латвия.

16:35. Микст. Великобритания — Китай.

16:35. Микст. Латвия — Корея.

16:35. Микст. Эстония — Япония.

16:35. Микст. США — Италия.

20:35. Смешанные команды. Канада — Норвегия.

20:35. Смешанные команды. Китай — Корея.

20:35. Смешанные команды. США — Италия.

Биатлон

12:00. Женщины. Индивидуальная гонка (сидя).

12:35. Мужчины. Индивидуальная гонка (сидя).

14:00. Женщины. Индивидуальная гонка (стоя).

14:40. Мужчины. Индивидуальная гонка (стоя).

15:15. Женщины. Индивидуальная гонка (с нарушением зрения).

15:50. Мужчины. Индивидуальная гонка (с нарушением зрения).

Сноуборд. Кросс

13:00. Мужчины. Нарушение верхних конечностей, ампутация выше колена, ампутация ниже колена — финальный раунд.

13:00. Женщины. Ампутация ниже колена — финальный раунд.

14:32. Женщины. Кросс (ампутация ниже колена) — финал.

14:35. Мужчины. Кросс (нарушение верхних конечностей) — финал.

14:44. Мужчины. Кросс (ампутация выше колена) — финал.

14:49. Мужчины. Кросс (ампутация ниже колена) — финал.

9 марта, понедельник

Кёрлинг

11:35. Смешанные команды. Швеция — США

11:35. Смешанные команды. Канада — Латвия.

11:35. Смешанные команды. Словакия — Италия.

11:35. Смешанные команды. Корея — Великобритания.

16:35. Микст. Латвия — Япония.

16:35. Микст. Италия — Великобритания.

16:35. Микст. США — Китай.

16:35. Микст. Корея — Эстония.

20:45. Смешанные команды. Корея — Словакия.

20:45. Смешанные команды. Великобритания — Швеция.

20:45. Смешанные команды. США — Латвия.

20:45. Смешанные команды. Норвегия — Китай.

Горнолыжный спорт

11:30. Женщины. Супергигант.

12:50. Мужчины. Супергигант.

Хоккей

12:05. Китай — Италия. Группа А.

15:35. Чехия — Словакия. Группа В.

19:05. Германия — США. Группа А.

22:35. Япония — Канада. Группа В.

10 марта, вторник

Кёрлинг

11:35. Смешанные команды. Китай — Канада.

11:35. Смешанные команды. Корея — Норвегия.

11:35. Смешанные команды. Великобритания — Италия.

16:35. Микст. Полуфиналы.

20:35. Смешанные команды. Латвия — Китай.

20:35. Смешанные команды. Италия — Норвегия.

20:35. Смешанные команды. Швеция — Канада.

20:35. Смешанные команды. Словакия — США.

Горнолыжный спорт

11.00. Женщины. Супергигант.

12.10. Мужчины. Супергигант.

15.00. Женщины. Слалом.

15.50. Мужчины. Слалом.

Лыжные гонки

11:45. Женщины. Спринт классическим стилем (с нарушением зрения) — квалификация

11:55. Женщины. Спринт классическим стилем (стоя) — квалификация.

12:25. Женщины. Спринт классическим стилем (сидя) — квалификация.

12:35. Мужчины. Спринт классическим стилем (с нарушением зрения) — квалификация.

12:55. Мужчины. Спринт классическим стилем (стоя) — квалификация.

13:05. Мужчины. Спринт классическим стилем (сидя) — квалификация.

14:15. Спринт классическим стилем (сидя) — начало полуфиналов.

15.22. Спринт классическим стилем (сидя) — начало финалов.

Хоккей

12:05. Италия — Германия. Группа А.

15:35. США — Китай. Группа А.

19:05. Канада — Чехия. Группа В.

22:35. Словакия — Япония. Группа В.

11 марта, среда

Кёрлинг

11:05. Смешанные команды. США — Корея.

11:05. Смешанные команды. Швеция — Словакия.

11:05. Смешанные команды. Великобритания — Китай.

11:05. Смешанные команды. Латвия — Норвегия.

16:35. Микст. Финал.

16:35. Смешанные пары. Матч за 3-е место.

22:05. Смешанные команды. Словакия — Канада.

22:05. Смешанные команды. Латвия — Великобритания.

22:05. Смешанные команды. Италия — Швеция.

Лыжные гонки

11:45. Женщины. Разделка 10 км классическим стилем (сидя).

12:10. Мужчины. Разделка 10 км классическим стилем (сидя).

12:05. Женщины. Разделка 10 км классическим стилем (стоя).

13:35. Мужчины. Разделка 10 км классическим стилем (стоя).

14:25. Женщины. Разделка 10 км классическим стилем (с нарушением зрения).

14:55. Мужчины. Разделка 10 км классическим стилем (с нарушением зрения).

12 марта, четверг

Кёрлинг

15:35. Смешанные команды. Канада — Корея.

15:35. Смешанные команды. Китай — Швеция.

15:35. Смешанные команды. Норвегия — США.

15:35. Смешанные команды. Италия — Латвия.

20:35. Смешанные команды. Китай — Словакия.

20:35. Смешанные команды. Норвегия — Великобритания.

20:35. Смешанные команды. Корея — Италия.

20:35. Смешанные команды. Канада — США.

Горнолыжный спорт

11:00. Женщины. Гигантский слалом.

Хоккей

16:35. Квалификационный раунд.

21:05. Квалификационный раунд.

13 марта, пятница

Кёрлинг

12:05. Смешанные команды. Полуфиналы.

20:35. Смешанные команды. Матч за 3-е место.

Горнолыжный спорт

11:00. Мужчины. Гигантский слалом.

Биатлон

12:00. Женщины. Гонка преследования (сидя) — квалификация.

12:15. Мужчины. Гонка преследования (сидя) — квалификация.

12:35. Женщины. Гонка преследования (стоя) — квалификация.

12:50. Мужчины. Гонка преследования (стоя) — квалификация.

13:05. Женщины. Гонка преследования (с нарушением зрения) — квалификация.

13:20. Мужчины. Гонка преследования (с нарушением зрения) — квалификация.

14:30. Женщины. Гонка преследования (сидя) — финал.

14:45. Мужчины. Гонка преследования (сидя) — финал.

15:10. Женщины. Гонка преследования (стоя) — финал.

15:25. Мужчины. Гонка преследования (стоя) — финал.

15:50. Мужчины. Гонка преследования (с нарушением зрения) — финал.

16:05. Женщины. Гонка преследования (с нарушением зрения) — финал.

Хоккей

14:35. Полуфинал 1.

19:05. Полуфинал 2.

14 марта, суббота

Кёрлинг

17:05. Смешанные команды. Финал.

Горнолыжный спорт

11:00. Женщины. Слалом.

Биатлон

12:00. Смешанная эстафета.

13:15. Открытая эстафета.

Хоккей

14:05. Квалификационный раунд.

18:05. Квалификационный раунд.

Сноуборд. Бэнг-слалом

12:00. Женщины. Ампутация ниже колена — раунд 1

12:22. Мужчины. Повреждение верхних конечностей — раунд 1.

12:44. Мужчины. Ампутация выше колена — раунд 1.

13:06. Мужчины. Ампутация ниже колена — раунд 1.

13:50. Женщины. Ампутация ниже колена — раунд 2.

14:12. Мужчины. Повреждение верхних конечностей — раунд 2.

14:34. Мужчины. Ампутация выше колена — раунд 2.

14:56. Мужчины. Ампутация ниже колена — раунд 2.

15 марта, воскресенье

Горнолыжный спорт

11:00. Мужчины. Слалом.

Биатлон

11:00. Женщины. Гонка 20 км свободным стилем (сидя).

11:15. Мужчины. Гонка 20 км свободным стилем (сидя).

12:20. Женщины. Гонка 20 км свободным стилем (стоя).

12:30. Мужчины. Гонка 20 км свободным стилем (стоя).

13:45. Женщины. Гонка 20 км свободным стилем (с нарушением зрения).

13:55. Мужчины. Гонка 20 км свободным стилем (с нарушением зрения).

Хоккей

14:05. Матч за 3-е место.

18:05. Финал.