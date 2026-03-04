Компания Bosco экипировала сборную команду России на Паралимпийские игры — 2026

Компания Bosco выступила официальным партнёром и экипировщиком Паралимпийской делегации Российской Федерации на зимних играх 2026 года в Италии. Экипировка выполнена в красно-золотых тонах и представляет собой форму нового поколения с символичным названием «Золотое наследие».

«В этот раз мы сознательно сделали акцент на золоте – раньше золотой цвет у спортсмена ассоциировался только с медалью, а теперь он появляется и в экипировке. Это новый, более смелый символический шаг. Наша задача была в короткие сроки создать узнаваемую, «фартовую» коллекцию. В этих одеждах, мы надеемся, у наших спортсменов будет повод для гордости», – сообщил председатель координационного совета группы компаний Bosco di Ciliegi Михаил Куснирович.

«Впервые с 2014 года в Паралимпийских играх участвует сборная команда России, с флагом, гимном и в экипировке с национальной символикой. Подготовка к Играм проводилась в очень сжатые сроки, и мы рады, что компания Bosco успела экипировать всех членов Паралимпийской делегации России. Форма красивая, качественная и, уверен, принесёт нам удачу, как это было на домашней Паралимпиаде в Сочи», – сказал президент ПКР Павел Рожков.

В дизайне новой коллекции нашли отражение образы, в которых российские спортсмены одерживали победы на Олимпиадах и Паралимпиадах в Ванкувере, Лондоне и домашних Играх в Сочи. Золотой цвет, использованный в элементах одежды, призван подчеркнуть нацеленность российских атлетов только на высшие награды.