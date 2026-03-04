Скидки
Беларусь на Паралимпиаде 2026 в Милане: список участников, состав сборной

В пятницу, 6 февраля, в Вероне состоится церемония открытия XIV зимних Паралимпийских игр 2026 года. В соревнованиях с флагом и гимном после отстранения примут участие и четыре представителя Беларуси. Их допустили в соревнованиях по лыжным гонкам. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с составом белорусской сборной, который ранее был обнародован НОК этой страны.

Паралимпиада-2026 в Италии. Состав сборной Беларуси:

  • Роман Свириденко (класс LW4 – атлеты с поражением ноги);
  • Дарья Федькович (класс LW4 – атлеты с поражением ноги);
  • Валентина Бирило (класс LW10,5 – сидячие спортсмены с поддержкой);
  • Лидия Лобан (класс LW12 – сидячие атлеты).

Паралимпийские игры — 2026 пройдут с 6 по 15 марта. Соревнования по лыжным гонкам состоятся с 10-го по 15-е число.

