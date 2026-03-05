Скидки
Паралимпиада 2026

Рожков — о Паралимпиаде: все обязательства МПК по допуску россиян полностью выполняются

Рожков — о Паралимпиаде: все обязательства МПК по допуску россиян полностью выполняются
Комментарии

Президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков рассказал, что Международный паралимпийский комитет (МПК) выполняет все обязательства по допуску российских и белорусских атлетов на Паралимпийских играх в Италии.

«Все обязательства, которые брал на себя МПК по допуску российской и белорусской делегации, они полностью выполняются. Никаких вопросов, оговорок нет при организации размещения наших команд. Все члены нашей делегации, а это 23 человека, аккредитованы. Все размещены в соответствующих паралимпийских деревнях», — передаёт слова Рожкова корреспондент «Чемпионата» Батраз Томаев.

Зимние Паралимпийские игры 2026 года в Милане и Кортина‑д’Ампеццо пройдут с 6 по 15 марта. В шести видах спорта будет разыграно 79 комплектов медалей. Россияне смогут выступать с флагом и гимном.

